Presentazione del libro. "La grande rimonta del Grifo». Domani alla sala dei Notari

Domani alle 16 alla sala dei Notari Mario Mariano e Raffaele Garinella presentano il libro "La grande rimonta del Grifo". L’ultima promozione in serie A del Perugia nel 1998, rievocata in un libro presentato con i protagonisti della grande impresa. Il racconto di una rimonta che si concluse con il vittorioso spareggio di Reggio Emilia in una emozionante finale ai calci di rigore. Il Perugia di Gaucci, dopo un campionato altalenante, chiamò Ilario Castagner quando mancavano appena undici giornate e un distacco importante dal Torino di Reja. Il libro rievoca con testimonianze e aneddoti quel periodo che si concluse con la presenza di oltre diecimila tifosi a Reggio Emilia. L’evento sarà condotto dal giornalista Marco Taccucci, con il contributo di Francesco Bircolotti e Massimo Boccucci. Oltre agli autori, saranno presenti Don Mauro Angelini, cappellano del Perugia, Federico Castagner, figlio di Ilario, Giuliano Cerulli medico del Perugia, Riccardo Gaucci, amministratore dell’Ac Perugia nel ‘97-’98, Cottini, Cucciari, Olive e Tovalieri, Leonardo Varasano, assessore alla Cultura, i giornalisti Claudio Sampaolo ed Elio Clero Bertoldi.