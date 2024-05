Prevendita al via . Tra prelazione e restrizioni

Dopo la riunione del Gos che si è tenuta ieri mattina è partita la prevendita dei tagliandi per il match di sabato, con le indicazioni per gli abbonati e con qualche restrizione per i tifosi ospiti dopo gli incidenti (e poi i Daspo) accaduti dopo l’ultimo incontro di campionato. Il Perugia ha annunciato il via della vendita, da ieri pomeriggio, sia in modalità online, sia nelle ricevitorie abilitate ticketone dei biglietti per la gara Perugia-Rimini, valevole per il secondo turno playoff, in programma sabato alle 20,30 allo stadio "Curi". Chi possiede un abbonamento digitale può confermare il proprio posto (anche in ricevitoria) fino alle 17,30 di oggi. "Per coloro che hanno abbonamento cartaceo, la prelazione sul proprio posto è possibile solo in biglietteria nella giornata di sabato, giorno del match, dalle10 alle 16,30 – fa sapere il club di Pian di Massiano – Ricordiamo che la prelazione è facoltativa, si può liberamente scegliere un altro posto". La biglietteria dello stadio (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) sarà aperta solo domani (giorno gara) per disposizioni della Lega dalle 10 alle 18,30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Per quanto riguarda gli ospiti, il settore riservato ai tifosi del Rimini è la Curva Sud. È fatto divieto l’acquisto di tutti gli altri settori per i residenti nella provincia di Rimini. La vendita per tale settore terminerà oggi alle ore 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1,83 euro di prevendita). Prevista l’incedibilità del titolo.