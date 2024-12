Programma. Con la Spal, dopo la sosta, all’ora di pranzo. A Gubbio di lunedì sotto i riflettori

Il Perugia inzierà il nuovo anno con una sfida alle 12,30. L’appuntamento è fissato per domenica, vigilia dell’Epifania, all’ora di pranzo contro la Spal. La Lega Pro ha reso note date ed orari delle gare di campionato fino alla tredicesima giornata di ritorno. Tante le sfide sotto i riflettori, diversi anticipi e posticipi. Come quello di Gubbio, fissato per lunedì 20 gennaio. Ecco, nel dettagli, gli impegni del Perugia a partire dalla prima sfida del nuovo anno fino a metà marzo:

Domenica 5 gennaio ore 12:30 Spal-Perugia.

Venerdì 10 gennaio ore 20:30 Perugia-Carpi.

Lunedì 20 gennaio ore 20:30 Gubbio-Perugia.

Domenica 26 gennaio ore 15:00 Perugia-Pescara.

Sabato 1 febbraio ore 17:30 Rimini-Perugia.

Venerdì 7 febbraio ore 20:30 Perugia-Vis Pesaro.

Lunedì 17 febbraio ore 20:30 Lucchese-Perugia.

Domenica 23 febbraio ore 17:30 Virtus Entella-Perugia.

Lunedì 3 marzo ore 20:30 Perugia-Ascoli.

Sabato 8 marzo ore 15:00 Milan Futuro-Perugia.

Martedì 11 marzo ore 18:30 Perugia-Torres.

Sabato 15 marzo ore 17:30 Perugia-Legnago Salus.