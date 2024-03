Programma. Stamattina in campo. Lisi sarà squalificato

Archiviata la partita con il Pineto, il Perugia torna subito in campo: il prossimo appuntamento di campionato sarà giovedì sera, sul campo della Carrarese, sotto i riflettori. Formisano ha fissato la ripresa per questa mattina: i calciatori scesi in campo contro gli abruzzesi svolgeranno una seduta di scarico, mentre i giocatori che non hanno giocato e quelli che sono subentrati svolgeranno un allenamento completo. Per il prossimo incontro, l’allenatore del Grifo non avrà ancora a disposizione Dell’Orco: il difensore, infatti, non è ancora pronto per il rientro, se ne parla dopo Pasqua. Non sarà del match nemmeno Lisi che, diffidato, contro il Pineto ha rimediato il giallo che gli costerà la squalifica a Carrara: al suo posto toccherà a uno tra Cancellieri e Bozzolan. Il programma prosegue con una seduta in agenda domattina.