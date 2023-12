Protagonista, match winner. "Felice ed emozionato. Ringrazio il mister»

Un colpo di testa da tre punti. E per Yaferson Paz è la seconda rete con la maglia biancorossa in questa stagione. La prima, sempre in trasferta, contro la Fermana. "Sono molto contento per la vittoria – racconta il terzino destro del Perugia – .sono emozionato per avere segnato e per avere ritrovato tre punti molto importanti per noi".

Baldini gli concede molta fiducia, non solo scegliendolo spesso dal primo minuto, ma anche nel portarlo in area in occasioni dei calci piazzati.

"Nelle giovanili ne ho fatto uno soltanto di testa. Il motivo è Baldini che mi manda davanti a saltare, tutti i mister che ho avuto in passato anche nelle giovanili mi lasciavano dietro. Lo ringrazio per questo – continua il classe 2002 – . Cosa manca al Perugia per segnare di più? Un po’ di pazienza, siamo una squadra che crea molto, quando arriviamo lì, in zona gol, dobbiamo essere bravi a gestire meglio l’ultima palla".

Nessun problema, invece, per quanto riguarda l’infortunio in campo che ha costretto Baldini alla sostituzione.

"Sto bene, ho sentito tirare il flessore ma penso che non ci saranno problemi per la prossima partita".