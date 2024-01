Protagonista, Torrasi. "Fame e entusisamo. Continuiamo così»

Formisano gli ha dato le chiavi del Perugia, Torrasi gi ha fatto subito capire che sono in buone mani. "Sono molto contento per la prestazione della squadra in primis e poi anche della mia", spiega a fine match. "Continuiamo a lavorare con questo entusiasmo e questa fame. Abbiamo un modo di lavorare diverso ora, ma non che sia meglio ora di prima: ogni allenatore ha una sua idea. Il mister è stato bravo ad inseririrsi sin dal primo giorno, ci fa lavorare bene facendoci sentire tuttiimportanti". E sulla partita: "Fin dal primo tempo siamo scesi in campo con le idee chiare. Abbiamo preso subito gol su palla inattiva ma abbiamo costruito buone trame. Nel secondo tempo abbiamo trovato maggiore spazio, i due gol ravvicinati ci hanno dato tanta spinta. I tifosi sono fondamentali, sentiamo il loro calore, e l’amore per questa maglia".