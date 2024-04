Protagonisti: parla Dell’Orco. "Spareggi? Puntiamo ad arrivare fino alla fine»

La nota positiva della domenica è il suo rientro: Dell’Orco potrà essere il valore aggiunto negli spareggi. "Mi sento bene, venivo da un lungo periodo di inattività, ci vuole un po’ di tempo per trovare la migliore condizione", spiega. Il difensore è soddisfatto della prova, "avevamo voglia di rivalsa dopo la sconfitta nella gara di andata e ho visto passi in avanti rispetto a Pesaro, dove siamo mancati sotto tanti aspetti. Peccato non aver sbloccato il risultato nel nostro momento migliore, dobbiamo alzare l’attenzione, perché non si può subire gol sugli sviluppi di palla inattiva, dobbiamo migliorare in questi dettagli. In ottica playoff dobbiamo riuscire ad essere più incisivi, dobbiamo riuscire a sbloccare le partite quando creiamo i presupposti. Saranno spareggi lunghi, puntiamo ad arrivare fino alla fine. Ci sarà bisogno di tutti".