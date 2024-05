Quarti di finale: le gare. Impresa Juve Next Gen. Sfiderà la Carrarese

PERUGIA - Risultati a sorpresa nelle partite di ritorno del primo turno dei play off nazionali di serie C. Il più clamoroso arriva dal Pinto di Caserta dove la Juve N.G. travolge la Casertana (1-3) ribaltando lo 0-1 dell’andata. Ieri sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. E la Carrarese - che ha eliminato il Grifo - se la vedrà proprio con i bianconeri. Ecco gli accoppiamenti: Il Catania – Avellino; Vicenza – Padova; Juventus Next Gen – Carrarese; Benevento – Torres. Le gare di andata si giocheranno martedì 21 maggio, mentre quelle di ritorno sabato 25.