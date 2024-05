Raggruppamento. Si annuncia un girone ricco di grandi derby

In attesa che si concludano i play off promozione ma dopo i play out di serie B, si comincia a delineare la Lega pro della prossima stagione. Dalla serie B arriveranno le retrocesse: Ascoli, Feralpisalò, Lecco che sono scese direttamente e la Ternana che ha perso gli spareggi salvezza nel doppio confronto con il Bari.

Poi ci sono le formazione che sono state promosse dalla Serie D: Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani, Union Clodiense. Ci sarà da attendere per quel che riguarda la compilazione dei gironi.

Ma si possono già fare alcune previsioni circa le avversarie della società biancorossa che avrà in panchina Alessandro Formisano. A meno di stravolgimenti ci saranno nuovamente Ancona, Arezzo, Gubbio, Lucchese, Pescara, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Virtus Entella, Vis Pesaro. A queste squadre si aggiungeranno le retrocesse dalla Serie B Ascoli e Ternana e le neopromosse dalla Serie D Carpi, Pianese e Campobasso. Non sono poche le possibilità che Perugia, Ternana e Gubbio vengano inserite nello stesso raggruppamento che potrebbe anche contare l’Arezzo, come nella passata stagione e presumibilmente l’Ascoli, altra retrocessa dalla serie B insieme alla Ternana. Insomma, si preannuncia (se verranno confermate le previsioni di un raggruppamento del centro-Italia) un girone carico di sfide intense, derby contro rivali storiche. Dopo la finale play off, in programma il 9 giugno si avrà un quadro più delineato, anche se per l’ufficialità si dovrà ancora attendere.