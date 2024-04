Santopadre-Sciurpa, oggi l’incontro per il Grifo. Si può allargare la “squadra” degli imprenditori

È il giorno dell’incontro. Massimiliano Santopadre oggi si siederà intorno a un tavolo con la “squadra” di Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitakraft, main sponsor del Grifo, interessato a vagliare tutte le opportunità, dall’acquisizione delle quote, alla partecipazione in società, fino a un maxi sponsor. Dipenderà da quelle che saranno le risorse messe sul piatto dall’imprenditore umbro e dagli altri industriali coinvolti e dai conti del club biancorosso. Massimiliano Santopadre, da parte sua, è pronto a valutare tutte le soluzioni.

Sciurpa si è attivato e si sta attivando per creare un gruppo forte che possa essere pronto a tutto. Insieme all’ad di Vitakraft dovrebbe esserci la Central Energy dei fratelli Antonini, già sponsor del club biancorosso sulla maglia, probabilmente anche Mericat, e nelle prossime ore non si esclude la possibilità che Sciurpa provi a sondare la disponibilità di Vincenzo Monetti di Vim, in passato main sponsor del Perugia e attualmente vicino a Sirci con la pallavolo.

Intanto oggi si metteranno sul piatto carte e conti per capire la fattibilità delle operazioni.

“Magari ci fossero 5-8-10 imprenditori disposti a farsi avanti, io dico sempre che l’unione fa la forza e potremmo riuscire”, aveva dichiarato Sciurpa poco più di un mese fa a Umbria Tv. E da qui è partito tutto. Ora tutte le strade sono aperte e già oggi si avrà un quadro più chiaro di quello che questo gruppo di imprenditori potrà fare all’interno del Perugia calcio. Intanto il Grifo procede la preparazione in vista dell’ultimo impegno di campionato domenica in casa del Cesena, già promosso in B. Formisano non dovrebbe rischiare i giocatori diffidati, Lewis e Vulikic in difesa, Paz e Iannoni a centrocampo, mentre Torrasi sarà sicuramente fuori perché squalificato. Alla seduta di ieri mattina allenamento differenziato per Matos. Oggi se ne saprà di più sulla disponibilità dell’attaccante per la partita di domenica.