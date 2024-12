Scelte. Ballottaggi in attacco. C’è Leo per Giraudo

Ballottaggi in attacco per Lamberto Zauli in vista della gara con il Campobasso. In difesa, l’assenza di Giraudo sulla fascia sinistra sarà coperta dall’impiego di Leo, come accaduto in corsa nel match col Sestri Levante. In mediana, tornerà Giunti, presumibilmente in coppia con Torrasi, mentre davanti l’allenatore sta valutando se impiegare Seghetti prima punta, oppure se schierare l’attaccante alle spalle di uno tra Sylla e Marconi. Sulle fasce, invece, dovrebbe essere impiegato Lisi a sinistra, mentre a destra ci sarà un ballottaggio tra Ricci e Matos. Oggi è in agenda la rifinitura.