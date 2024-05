Scelte. Così in campo. Probabili formazioni stasera alle 20,30

Così in campo:

(stadio dei Marmi, ore 20,30)

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Giannetti.

A disposizione: Mazzini, Tampucci, Illanes, Belloni, Boli, Cerretelli, Grassini, Della Latta, Capezzi, Sansaro, Finotto, Morosini.

Allenatore: Calabro

PERUGIA (3-4-3): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell’Orco; Cudrig, Iannoni, Kouan, Lisi; Matos, Vazquez, Seghetti. A disposizione: Abibi, Angella, Bozzolan, Souare, Vulikic, Giunti, Torrasi, Bartolomei, Bezziccheri, Paz, Agosti, Polizzi, Ricci, Sylla.

Allenatore: Formisano

Arbitro: Andrea Ancora di Roma

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro ed Emanuele Fumarulo di Barletta.

IV Ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Var: Francesco Gianpiero Miele Avar: Marco Piccinini

In diretta tv: la partita sarà trasmessa su Now Tv e in diretta su Sky Sport (Canale 257)