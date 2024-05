Scelte. Le probabili formazioni. Si gioca alle ore 20.30

Così in campo

(stadio Curi, ore 20,30)

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Cudrig, Iannoni, Bartolomei, Kouan, Lisi; Matos, Sylla. A disposizione: Abibi; Souare, Cicioni, Dell’Orco, Bozzolan, Torrasi, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Ricci, Polizzi, Seghetti, Vazquez. Allenatore: Formisano.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Della Latta, Panico; Capello. A disposizione: Mazzini; Tampucci, Coppolaro, Maccherini, Belloni, Boli, Zuelli, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Finotto, Morosini, Giannetti. Allenatore: Calabro.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Davide Conti di Seregno. Quarto ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1. Var: Meraviglia di Pistoia , AVAR Baroni di Firenze).

In Tv: la partita sarà trasmessa su Now Tv e in diretta su Sky (canale 255).