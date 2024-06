Sciurpa non molla il Grifo, oggi nuova offerta: "Ma Santopadre ha triplicato la richiesta"

Ultimo assalto alla proprietà biancorossa. Claudio Sciurpa e gli imprenditori che fanno parte della cordata, hanno stabilito una cifra finale per rilevare il Perugia Calcio e oggi invieranno la proposta al presidente Massimiliano Santopadre. "Siamo un bel gruppetto di amici: i fratelli Antonini, Mauro Ricci, ex Arena Curi nella prima cordata e altri che sono disposti a entrare. Ma adesso bastano questi per chiudere la situazione... ", ha detto Sciurpa, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Fuori Campo, su Umbria TV. L’amministratore delegato di Vitakraft, main sponsor biancorosso, ha spiegato che rispetto a due mesi fa "la richiesta di Santopadre ora è triplicata" e ha riassunto i dettagli della trattativa. "A marzo, in occasione di una gara al Curi, il presidente mi confidò che era in difficoltà e mi chiese di aiutarlo. Mi disse che voleva vendere, ma che non trovava mai persone serie che volevano acquistare. Allora feci un appello: ’Se si fanno avanti altri 6 o 7 imprenditori, facciamo una cordata e acquistiamo il Perugia’, dissi. E in molti hanno risposto. Così il 25 aprile incontrai ancora Santopadre, parlammo della cifra che più o meno avrebbe voluto per vendere e poi mi comunicò di aspettare la fine dei play off". Il 20 di maggio un nuovo contatto. "Ho fatto una proposta seria sulla base di quello che mi aveva detto il 25 aprile – ha continuato Sciurpa –. Non ho avuto nessuna risposta. Il 31 maggio sono andato a Fiano Romano, abbiamo fatto una nuova riunione. Ma con la ristrutturazione del debito i numeri sono cambiati: la sua richiesta è triplicata. E’ diventata molto alta". Oggi la cordata invierà una mail-pec ufficiale, con una nuova offerta per la società. "Cercheremo di andare incontro alle esigenze di Santopadre, con una cifra che sia più vicino possibile alle sue richieste ma non arriveremo certo a quei numeri - ha concluso Sciurpa –. Pagheremo in contanti. Le cifre? Le dirò solo se non accetterà". Ora non resta che attendere.