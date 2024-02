Seghetti tiene il Perugia col fiato sospeso . L’attaccante in dubbio: squadra all’osso

Sette giocatori indisponibili non bastano, perché da ieri si è aggiunto anche il dubbio legato a Seghetti. L’attaccante biancorosso, presente domenica alla ripresa, ieri non si è allenato con il gruppo. Potrebbe trattarsi di un affaticamento, una cosa non seria ma che diventa un problema visto che i biancorossi scenderanno in campo domani sera per il turno infrasettimanale, contro la Fermana. Non solo: Bartolomei alla ripresa ha cercato di forzare i tempi, ma ieri è stato costretto a fare marcia indietro e ha ripreso a lavorare a parte. Ricapitolando, Alessandro Formisano, che non è stato particolarmente fortunato con gli infortuni, per il prossimo incontro dovrà sicuramente rinunciare a Kouan e Sylla, fermati dal giudice sportivo per un turno, agli infortunati Vazquez, Vulikic, Bozzolan, Bartolomei e con molta probabilità anche ad Angella che ieri ha disertato ancora il campo. Seghetti è in dubbio, mentre Matos ha buone possibilità di strappare almeno una convocazione, anche alla luce delle condizioni incerte di Seghetti.

Ricci dall’inizio? È più di un’ipotesi. Formisano andrà all’attacco della Fermana per cercare di recuperare il terreno perduto nelle ultime due gare di campionato. Il trittico (Rimini, Sestri Levante e Fermana) che avrebbe dovuto spingere il Perugia in alto, al momento ha rallentato il cammino. Il tecnico ha ancora un allenamento per prendere le ultime decisioni anche se in alcuni reparti è tutto già scritto. In difesa, infatti, ci saranno Mezzoni, Lewis e Dell’Orco. Sulle fasce spazio a Paz e presumibilmente Lisi (in vantaggio su Cancellieri), in mezzo al campo spazio a Torrasi e Iannoni, con Ricci che dovrebbe avere una maglia dal primo minuto a ridosso della coppia d’attacco tutta da scoprire. Una chance dall’inizio l’avrà sicuramente Cudrig per l’altro posto si attende il verdetto di Seghetti, in alternativa ci sarà Polizzi, subentrato anche nella sfida di Vercelli contro il Sestri Levante.