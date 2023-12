Settore giovanile. Alla Primavera va Del Bene. Domani la sfida a Chiavari

PERUGIA - Sarà Giacomo Del Bene a prendere il posto di Alessandro Formisano sulla panchina della Primavera. Del Bene è già stato al Perugia dal 2020 al 2023, nella passata stagione aveva guidato la formazione Under 15. Il tecnico biancorosso farà il suo esordio con la Primavera già domani. I grifoncelli sono reduci dall’importante successo contro il Napoli (4-2). Sarà un week end con poche formazioni in campo. Saranno protagoniste la Primavera che sarà impegnata domani nella trasferta di Chiavari contro l’Entella (tredicesima giornata, fischio di inizio alle 14,30 allo stadio Comunale di Chiavari) e l’Under 14 (recupero della quarta giornata, al centro sportivo Paolo Rossi, oggi contro il Monterosi alle 15,30). Mentre per le formazioni Under 17, 16 e 15 e per la squadra femminile sono già scattate le vacanze: le formazioni infatti sono già ferme per la sosta dei rispettivi campionati.