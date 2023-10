Settore giovanile biancorosso. Tripla sfida ai giovani dell’Ancona. Vince (solo) in rimonta l’Under 15

Pesante sconfitta in casa (0-4) per il Perugia Under 17 che si fa cogliere impreparato contro l’Ancona capolista. Due gol per tempo, stendono i grifoni.

PERUGIA UNDER 17: Belia, Hajri (13’ st Massari), El Ouardi (25’ st Calzoni), Mori, Salustri, Mannarini (25’ st Rinalducci), Barberini, Rondolini, Liberti (13’ st Napolano), Giordani (42’ st Cardoni), Romani (13’ st Bevilacqua). A disp.: Romagnoli, Cresci, Merli. All.: Alessandro Nasini

Pari e testa della classifica per l’Under 16 che fa 1-1 con l’Ancona in trasferta. I gol nella ripresa. A passare è l’Ancona con la rete a freddo di Ugolini che anticipa con la punta l’uscita di Vinti e porta avanti i suoi. Reagisce il Perugia e a tempo scaduto è Mechelli che raccoglie la spizzata di Ciani e si invola verso la porta di Talozzi per rimettere in pari il match.

PERUGIA UNDER 16: Vinti, Cingolani, Bartolini (19’ st Peruzzi), Bellali (19’ st Bevanati), Cesarini, Brunori (39’ st Pepe), Merico (28’ st Ciani), Dottori, Agnissan (28’ st Tomassini), Perugini (39’ st Cantalino), Fiorentini (1’ st Mechelli). A disp.: Cataldo, D’Ovidio. All.: Pierpaolo Anelli

Vince in rimonta in casa il Perugia Under 15 che nella ripresa ribalta il vantaggio iniziale dell’Ancona e si porta così a una sola lunghezza dalla vetta della classifica. Ospiti in avanti, nella ripresa pareggia Citernesi, la rete del sorpasso è di Santillo.

PERUGIA UNDER 15: Barbanera, Pelli (20’ st Fahmi), Rosati, Seppoloni (5’ st Lalleroni), Santillo, Olimpieri, Massi (5’ st Citernesi), Bosi, Castroreale (5’ st Meyou), Castellucci, Ulivieri (25’ st Pascucci). A disp.: Tarducci, Burnelli, Sabatino. All.: Gatti