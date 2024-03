Settore giovanile. Blitz dell’Under 15 a Latina. Le firme di Olimpieri e Meyou

Sconfitta a Latina per il Perugia Under 17 ( 2-1), succede tutto nella ripresa. Nel secondo tempo partono forte i biancorossi che dopo 40 secondi passano in vantaggio grazie al tap in di Mannarini. Il vantaggio però dura appena due minuti perché Di Giovannantonio sfrutta una palla ribattuta su Belia e sigla il pareggio. Allo scadere del tempo ancora Di Giannantonio trova la rete da tre punti con una punizione dal limite.

PERUGIA UNDER 17: Belia, Hajri, Cresci, Romani, Salustri, Mori (32’ st El Ouardi), Mannarini, Liberti (18’ st Rinalducci), Cardoni, Cerbone (32’ st Bevilacqua), Merli (13’ st Massari). A disp.: Galletti. All.: Alessandro Nasini

Terza vittoria consecutiva (la quarta nelle ultime 5 partite) per l’Under 16 di Anelli che supera 2-0 la Juve Stabia. Parte forte il Perugia che trova la rete dopo appena tre minuti con Merico.

Nella ripresa calcio di rigore procurato da Agnissan ma dal dischetto Dottori sbaglia. Pochi minuti dopo Agnissan si ritrova solo davanti al portiere siglando il raddoppio che chiude la partita. In classifica, il Perugia sale a quota 35 rimanendo in scia alla Turris, terza a quota 39 punti.

PERUGIA UNDER 16: Vinti, Cesarini, Bartolini (36’ st Bevanati), Perugini, Brunori (36’ st D’Ovidio), Cantalino, Merico (1’ st Fiorentini), Dottori, Ciani (7’ st Agnissan), Vanni (36’ st Mechelli), Bellali (30’ st Tomassini). A disp. Galletti, Condac, Pepe. All.: Pierpaolo Anelli

L’Under 15 di Raschi vince a Latina (quinta vittoria nelle ultime sei gare) e resta aggrappata al duo di testa Pescara, secondo, e Arezzo, primo. Pronti via e Olimpieri la sblocca subito. Al 26’ raddoppio di Meyou (13esimo centro stagionale). Al 19’ della ripresa accorcia le distanze il Latina. In classifica, Perugia sale a quota 48 punti (con una gara in più), distante solo un punto dal Pescara (secondo).

PERUGIA UNDER 15: Cataldo, Pelli, Auricchio, Rosati, Castroreale (29’ st Lalleroni), Olimpieri (40’ st Seppoloni), Meyou (17’ st Bendini), Bosi, Sabatino (17’ st Ulivieri), Kroni (29’ st Burnelli), Castellucci (40’ st Massi). A disp.: Barbanera, Fahmi, Santillo. All.: Raschi