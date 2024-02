Settore giovanile. Blitz per l’Under 17 . Doppietta di Cardoni

Vittoria in trasferta per l’Under 17 di Nasini che vince 3-0 contro il Monterosi. Il vantaggio biancorosso arriva con Cardoni al 37’, che sfrutta un’uscita a vuoto del portiere. A inizio ripresa Cerbone raddoppia il risultato su calcio di rigore. Dopo pochi minuti Perugia in dieci per il rosso a Mannarini ma l’episodio non inciderà sul risultato. Ci pensa ancora Cardoni infatti a chiudere definitivamente la partita con un gol stupendo in acrobazia.

PERUGIA UNDER 17: Belia, Cresci (37’ st Hajri), Massari, Romani (16’ st Rinalducci), El Ouardi (37’ st Salustri), Mori, Mannarini, Liberti, Cardoni (21’ st Merli), Calzoni (21’ st Bevilacqua), Cerbone (16’ st Giordani). A disp.: Romagnoli. All.: Nasini

RETI: 37’ pt e 13’ st Cardoni (P), 5’ st (rig.) Cerbone (P)

Pareggia (1-1) a Sorrento l’Under 16 di Anelli che compie una buona prestazione ma non riesce a portare a casa i tre punti. Al 22’ pt è Esposito a insaccare il vantaggio dei locali. Nel secondo tempo il Perugia rientra con grinta e al 25’ è Agnissan rigore a riportare la gara in parità.

PERUGIA UNDER 16: Cataldo, Cingolani, Bartolini (10’ st Perugini), Peruzzi (19’ st Tomassini), Cesarini, Cantalino, Merico (19’ st Ciani), Bellali (35’ st Condac), Fiorentini (19’ st Agnissan), Vanni (10’ st Bevanati), Pepe (1’ st Mechelli). A disp. Galletti, D’Ovidio. All.: Pierpaolo Anelli

RETI: 22’ pt Esposito (S), 25’ st Agnissan (P)

Un punto in trasferta per l’Under 15 (0-0 con il Monterosi). Primo tempo equilibrato, con pochi spunti offensivi. Maggiore intensità nella ripresa ma la gara però non si sblocca. Buon punto per i biancorossi che interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive salendo a quota 33 punti in classifica (quarto posto).

PERUGIA UNDER 15:Barbanera, Pelli (34’ st Burnelli), Auricchio, Olimpieri, Santillo, Lalleroni, Meyou (34’ st Seppoloni), Bosi, Ulivieri (19’ st Sabatino), Castellucci (7’ st Kroni), Bendini (19’ st Castroreale). A disp: Tarducci, Rosati, Massi. All.: Raschi