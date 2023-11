Settore giovanile del perugia. Primavera, quinta vittoria di fila. Stende il Crotone e vola in testa

PERUGIA

2

CROTONE

1

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca, Prisco, Patrignani, Ebnoutalib, Lickunas, Ambrogi, Lomangino, Ronchi, Bernacci. A disp.: Lavorgna, Panaro, Ciattaglia, Giorgetti, Cicioni, Gennaioli, Rondolini. All.: Alessandro Formisano

CROTONE: Lisi, Coscia, Loiacono, Pirozzi, Tarantino, D’Amora, Cacia, Giancotti, Solmonte, Aprile, Ambrogio. A disp.: Greco. All.: Ferruccio Bonvini

Arbitro: Mazzoni di Prato (D’Ascanio - Romagnoli)

Reti: 5’ pt (rig.) Aprile (C), 34’ pt Lomangino, 34’ st Ambrogi

PERUGIA - La Primavera biancorossa ribalta il Crotone in casa, sigla la quinta vittoria consecutiva e, complici i risultati delle dirette concorrenti, agguanta la vetta della classifica con il Cesena. Partenza shock per il Grifo che dopo quattro minuti va sotto su rigore. Si fa in salita la gara per i ragazzi di Formisano che però trovano la rete del pari al 34’: punizione dal limite di Ambrogi, il tiro potente é ribattuto, ma sul tap-in é bravo Lomangino a piazzare e rimettere in pari la gara. Nella ripresa è ancora il Perugia a spingere, con Patrignani vicino al gol e Ebnoutalib che colpisce in pieno la traversa. Al 34’ c’è la rete da tre punti con la punizione del classe 2006 Ambrogi che trova impreparato il portiere ospite e segna il definitivo 2-1. Da segnalare nella ripresa l’esordio di Louis Agosti, centrocampista 2005 italo-austrialiano appena prelevato dal Sydney Fc. Primo posto per il Perugia che sabato prossimo affronterà la Ternana in trasferta nel derby umbro.