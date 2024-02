Settore giovanile. I giovani biancorossi fanno l’en plein al Paolo Rossi. Under 17, vittoria rocambolesca con la Vis Pesaro

Due successi importanti per le formazioni Under del Perugia. Vittoria per 3-2 per l’Under 17 di Nasini contro la Vis Pesaro al termine di una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La gara la sbloccano gli ospiti al 16’ con Sylla. Il pari è di Salustri con un gran colpo di testa. Nella ripresa, dopo il palo degli ospiti è Cardoni a portare in vantaggio il Perugia. Al 21’ Vis Pesaro in dieci, il Grifo ne approfitta e al 26’ Cerboni sigla il 3-1. Anche Bevilacqua riceve il rosso e la Vis Pesaro con Iri accorcia le distanze.

UNDER 17 PERUGIA: Romagnoli, Cresci, Massari, (20’ st Hajri), Napolano, Salustri, El Ouardi (37’ st Merli), Rinalducci (37’ st Perugini), Liberti (20’ st Dottori), Cardoni (37’ st Mori), Giordani (10’ st Bevilacqua), Calzoni (10’ st Cerbone). A disp.: Belia. All.: Nasini

Vittoria (3-0) in casa per l’Under 15 di Raschi contro la Vis Pesaro. Tutto nella ripresa: dopo dieci minuti Perugia avanti su rigore con Olimpieri. Alla mezz’ora arriva il raddoppio ad opera di Alexandre Meyou, alla ottava rete in campionato. Quasi allo scadere chiude la partita il subentrato Bendini che firma il 3-0. Under 15 a quota 36 punti.

UNDER 15 PERUGIA (nella foto): Cataldo, Pelli, Auricchio (10’ st Bendini), Seppoloni (4’ st Castroreale), Santillo (26’ st Pascucci), Olimpieri, Meyou (30’ st Burnelli), Bosi, Sabatino (4’ st Citernesi), Ulivieri (4’ st Kroni), Lalleroni (26’ st Fahmi). All.: Raschi