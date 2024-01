Settore giovanile. La Primavera finisce ko a Bari. Non basta la doppietta di Lickunas

BARI

3

PERUGIA

2

BARI: Pellegrini, Campanelli, De Pinto, Memeo (45’ st Buonsante), Natuzzi, Dachille, Beniti, Leone, Akpa-Chukwu, Lombardo (21’ st Tatullo), Patierno (40’ st Lavoratti). A disp. Palmisano, Motta, Carrieri, Colonna, De Giosa . All. Federico Giampaolo

PERUGIA: Yimga, Prisco (35’ st Torri), Falasca (1’ st Ciattaglia), Ebnoutalib I., Ambrogi, Cicioni, Agosti (32’ st Giorgetti), Patrignani, Lomangino (35’ st Caprari), Ronchi (16’ st Barberini), Lickunas. A disp.: Romagnoli, Bussotti, Panaro, Rondolini, Carbonini, Dalla Valle. All. Giacomo Del Bene

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico – Sez.Matera (Dell’orco, Vito Martinelli)

RETI: 28’ pt e 50’ st Lickunas (P), 10’ st Patierno (B), 25’ st Akpa-Chukwu (B), 46’ st Buonsante (B)

BARI – Al Perugia non basta una doppietta di Lickunas e una bella prestazione per riportare punti da Bari: la Primavera esce sconfitta 3-2. Primo tempo predominio territoriale del Perugia che ci prova al 23’ con Lickunas e due minuti più tardi con Ronchi. Al 30’ il Perugia di nuovo in attacco con una punizione laterale dalla destra, cross di Ronchi e colpo di testa di Lickunas che insacca sul secondo palo. Il pari del Bari al 10’ della ripresa. Il bis e vantaggio al 25’. La Primavera biancorossa non ci sta e si butta avanti con Agosti, ma senza fortuna. Nel recupero, al 46’ gol del Bari con rilancio del portiere sull’attaccante che sigla il 3-1. Nei minuti finali il Perugia accorcia: cross di Barberini dalla sinistra con colpo di testa di Lickunas che segna sul secondo palo. Una sconfitta che brucia alla squadra di Del bene, che arriva dopo una bella prestazione, ma il gruppo guarda avanti e pensa già alla prossima partita che sara contro l’Ascoli in trasferta sabato prossimo.