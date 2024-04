SETTORE GIOVANILE. La Primavera in casa del Napoli . Under in trasferta

PERUGIA - La Primavera in casa del Napoli Under in trasferta Le formazioni giovanili del Perugia si preparano a scendere in campo durante questo primo weekend del mese di aprile. La Primavera di Del Bene è uscita con parecchi rimpianti dall’ultimo appuntamento di campionato, contro l’Entella: i biancorossi, in vantaggio di due gol, hanno visto sfumare il successo nei minuti finali. Adesso la Primavera del Grifo ci riprova nel match di sabato: Napoli-Perugia (venticinquesima giornata) si disputa alle 15 al centro sportivo "Piccolo" di Napoli. Anche tutte le Under giocano questo turno in trasferta. L’Under 17 è attesa dalla sfida contro il Pescara (ventiseiesima giornata), domenica con fischio di inizio alle 7 alle 15,30 al Delfino Training Center di Pescara. L’Under 16, dopo il turno di riposo, sarà invece impegnata a Taranto (ventunesima giornata), domenica alle 11 all’antistadio "E. Iacovone" di Taranto. Trasferta in Abruzzo anche per la squadra Under 15: Pescara-Perugia (ventiseiesima giornata) si disputa domenica alle 13 al Delfino Training Center di Pescara. Test match per i giovani biancorossi, nella giornata di domenica. Per U12, U11, U10, U9: Padova-Perugia il 7 aprile alle 14,30 al Centro Tecnico Federale di Noventa Padovana. Impegno casalingo, invece, per le biancorosse. Perugia Women-Venezia Calcio (ventiduesima giornata) si gioca sabato alle 17,30 al centro sportivo "P. Rossi".