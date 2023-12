Settore giovanile. Le under del Grifo fanno il pieno. Successi con Pescara e Taranto

PERUGIA – Vittoria convincente del Perugia Under 17 che passa 3-0 in casa nello scontro diretto contro il Pescara. Salgono a cinque le vittorie consecutive dei ragazzi di Nasini che all’interno di questo trend positivo contano 19 gol fatti e appena 3 subiti. La sblocca Giordani al 21’. Nella ripresa arriva il secondo gol del Perugia con Romani. Alla mezz’ora il Pescara rimane in dieci per il rosso diretto a Ricciardi. Ne approfittano allora gli umbri che con Cardoni fanno tris. In classifica, biancorossi al terzo posto che inseguono il Benevento, capolista, tre punti sopra. Prossimo impegno: Foggia-Perugia, domenica 10.

U17 Perugia-Pescara 3-0: Romagnoli, El Ouardi (21’ st Hajri), Massari, Napolano (21’ st Liberti), Salustri, Mannarini, Romani (24’ st Rinalducci), Rondolini, Cardoni, Calzoni (21’ st Bevilacqua), Giordani (37’ st Merli). A disp.: Belia, Mori, Cresci. All.: Alessandro Nasini

Vittoria di misura per il Perugia Under 16 di Anelli che passa 1-0 con il gol di capitan Dottori e mantiene il primo posto in classifica. Partono forte i padroni di casa che vanno vicinissimi alla rete in più occasioni nei primi dieci minuti. A metà tempo l’episodio che decide il match: rigore che Dottori realizza e sale a quota sei in campionato.

U16 Perugia-Taranto 1-0: Vinti, Cingolani, Bevanati (7’ st Bartolini), Peruzzi, Cesarini, Brunori, Merico (7’ st Fiorentini), Dottori, Mechelli (19’ st Ciani), Pepe (19’ st Vanni), Agnissan (19’ st Tomassini). A disp.: D’Ovidio, Cantalino, Bellali, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

Vince di misura il Perugia nel big match del girone C del campionato Under 15 nazionale. Ai ragazzi di Gatti basta la rete, la settima in campionato, del classe 2010 Meyou per battere il Pescara. E tenere la testa della classifica.

U15 Perugia-Pescara 1-0: Cataldo, Pelli, Massi (17’ st Seppoloni), Olimpieri, Santillo, Lalleroni, Meyou (38’ st Sabatino), Bosi, Castroreale (33’ st Pascucci), Castellucci (38’ st Bendini), Ulivieri (17’ st Fahmi). A disp.: Tarducci, Burnelli, Citernesi, Brunori. All.: Gatti