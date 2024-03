Settore giovanile. L’Under 16 biancorossa sbanca Arezzo . Le firme di Ciani (doppietta) e Fiorentini

AREZZO

1

PERUGIA

3

AREZZO: Taglioni, Sestini (14’ st Nugnes), Pini, Lucchini (22’ st Rossi), Gherghina, Canapini, Paulice, Mboup, Marciano, Tramonti (14’ st Paglicci), Fratini. A disp.: Rossi, Ferrari, Farsetti. All: Tuzi

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini, Perugini, Cesarini, Cantalino, Merico (27’ st Fiorentini), Dottori (31’ st Tomassini), Ciani (31’ st Condac), Vanni (31’ st Agnissan), Bellali (7’ st Pepe). A disp. Galletti, Bevanati, D’Ovidio, Brunori. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Margherita Fioravanti di Firenze (Spinelli-Nesi)

RETI: 26’ pt e 11’ st Ciani (P), 17’ st Gherghina (A), 35’ st Fiorentini (P)

AREZZO - Grande festa per i ragazzi dell’Under 16 biancorossa di Anelli che sbancano Arezzo (3-1). Partita sbloccata da Ciani su cross di Bellali. Nella ripresa ancora Ciani trova il raddoppio e la doppietta personale. L’Arezzo però non si deprime e accorcia le distanze con Gherghina. I biancorossi chiudono la gara con Fiorentini che al 35’ sigla il 3-1. In classifica, Perugia che sale a quota 32 (quarto posto) superando la Juve Stabia in zona playoff.