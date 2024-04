Settore giovanile. L’Under 17 di Nasini vola Foggia ko e terzo posto

Successo importante, in tutti i sensi, quello dell’Under 17 biancorossa di Nasini contro il Foggia (4-0). Primo tempo chiuso e con poche occasioni per entrambe. L’episodio che ha cambiato la partita avviene al 36’ con l’espulsione per doppia ammonizione del rossonero Mollo. Nella ripresa il Perugia prende piede, passando in vantaggio con un gran gol di Cerbone da 30 metri. Al 8’ Giordani ritrova il gol dopo molte giornate. Il Perugia continua ad attaccare e trova altri due gol, prima con Salustri e poi con Calzoni. In classifica i biancorossi salgono a quota 44, al terzo posto, ad un punto dal Monterosi e a due da Pescara e Latina.

PERUGIA: Belia, Cresci, Massari (25’ st El Ouardi), Napolano (18’ st Mannarini), Salustri, Mori, Romani, Liberti (21’ st Rinalducci), Cardoni (21’ st Calzoni), Cerbone (18’ st Merli), Giordani.

A disp.: Romagnoli. All.: Nasini.

RETI: 3’st Cerbone, 8’st Giordani, 23’st Salustri, 30’st Calzoni