Settore giovanile. Oggi la Primavera sfida il Bari per un posto playoff

A meno di due mesi dalla gara di andata tornano a sfidarsi Perugia e Bari, complice il calendario asimmetrico. Si gioca a Pian di Massiano oggi con fischio di inizio alle 11,30.

Gara importante in ottica playoff, quella di oggi contro i galletti, per i ragazzi di Del Bene che mirano a conquistare un risultato positivo per rimanere agganciati al quarto e quinto posto attualmente occupati da Napoli e Virtus Entella. Biancorossi in serie positiva da quattro partite con una vittoria e tre pareggi (tutti consecutivi) mentre il Bari, guidato in panchina da Federico Giampaolo (fratello del più celebre Marco) è reduce dalla vittoria 5-4 contro il Pisa e tenterà in tutti i modi di strappare punti al "Paolo Rossi" per evitare di chiudere anticipatamente il discorso playoff.

All’andata finì 3-2 per i pugliesi, unica gioia per i biancorossi la doppietta di Lickunas. Gara affidata a Gabriele Scatena di Avezzano. Fischio d’inzio alle 14,30.