Settore giovanile. Primavera biancorossa in campo oggi con l’Entella

Dopo la settimana di stop, torna in campo la formazione Primavera del Perugia. I biancorossi di Del Bene, reduci dal ko interno contro il Bari cercano immediato riscatto e scendono in campo oggi per la ventiduesima giornata di campionato contro l’Entella: appuntamento al Paolo Rossi stamattina, con il match che inizia alle 11. Sosta di campionato, stavolta, per le formazioni Under 16 e Under 15 che tornano in campo domenica 7 aprile. La formazione Under 14 è invece impegnata, fino a domenica, al torneo Pecci. Tornei pasquali anche per le altre squadre del settore giovanile biancorosso. L’Under 11 è impegnata, fino a lunedì, a Forte dei Marmi per il Torneo Universal Cup, la squadra Under 10 è allo stadio "Scarperia" per il Torneo Pasqua a Firenze”, anche l’Under 9 (stadio Romanelli-stadio Donatini) è impegnata al Torneo "Pasqua a Firenze" fino a lunedì.