Settore giovanile. Primavera, che blitz

COSENZA

0

PERUGIA

2

COSENZA: Castelnuovo, Cannatelli, Barone, Armari, Touadi, Occhiuto, Di Porto, Spingola, Musella, Attanasio, Mammolito. All. Antonio Gatto

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca, Prisco, Patrignani, Cicioni (15’ pt Ebnoutalib Ilias), Sadetinov (18’ st Giorgetti), Ambrogi (29’ st Caprari), Lomangino (29’ st Barberini) Ronchi (36’ st Lickunas), Polizzi. A disp.: Lavorgna, Panaro, Ciattaglia, Bussotti, Bernacci. Alessandro Formisano

RETI: 30’ st Polizzi, 44’ st Caprari

PERUGIA – La Primavera di Alessandro Formisano ha ingranato la marcia giusta. Dopo l’importante successo con il Palermo in casa, i ragazzi biancorossi hanno dato seguito con un blitz che dà punti, morale e classifica. Con le reti di Polizzi e Caprari la Primavera del Perugia espugna il campo del Cosenza, ottenendo così la terza vittoria consecutiva. Un successo che consente ai biancorossi di rilanciandosi nelle zone alte della classifica e guardare al futuro con ottimismo. Una gara non facile, risolta nel finale dopo una prestazione attenta e di grande sacrificio. La rete di Polizzi è arrivata alla mezzora della ripresa, Caprari ha chiuso i giochi a ridosso del triplice fischio. Prossimo impegno la sfida alla Salernitana, in programma sabato prossimo al Paolo Rossi. Si va caccia del poker.