Settore giovanile. Primavera, ultima sfida . Under 15: spareggi al via

PERUGIA - Non sono terminati gli impegni delle formazioni giovanili biancorosse: c’è chi deve disputare ancora l’ultimo turno e chi invece sarà alle prese con i play off. Campionato terminato, invece, per Under 17 e Under 16. Ecco il programma gare delle squadre del settore giovanile del Perugia impegnate nel weekend 11-12 maggio. La Primavera di Del Bene disputa l’ultima sfida di campionato a Crotone: la gara è in agenda oggi alle 15, in trasferta, al centro Sportivo Baffa. Prendono il via in casa, invece, gli spareggi per l’Under 15: Perugia-Monopoli (primo turno playoff) è in programma domani alle 11 al centro sportivo "Paolo Rossi". Per l’Under 12: Torneo Fair Play Elite, domani 12 alle 10 al centro sportivo "G. Calbi" (Rimini). Mentre per l’Under 11 c’è il Torneo Pro Soccer Lab, oggi alle 10:45 al centro sportivo Casamorino (Castiglione della Pescaia).