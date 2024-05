Settore giovanile, torneo "Bellavista». L’Under 11 biancorossa festeggia. Successi con le big e terzo posto

Grande successo per l’Under 11 biancorossa che chiude con un prestigioso terzo posto al torneo “Bellavista” di Rimini. Dopo il primo girone di qualificazione, il Perugia è entrato nella seconda fase composta da tre gironi da quattro squadre ciascuno: Inter, Parma e Hajduk Spalato le avversarie dei grifoni che hanno messo in campo entusiasmo e qualità vincendo tutte le gare e terminando al primo posto del girone. 6-2 al Parma, 3-2 all’Hajduk Spalato e 4-2 nella decisiva gara contro l’Inter.

Nella finale a tre squadre le avversarie sono state Bologna e Torino. Due partite molto equilibrate e decise da episodi che purtroppo non hanno sorriso ai biancorossi. Sconfitta 3-1 contro il Bologna e 3-2 contro il Torino. Bologna che poi si aggiudicato il torneo con la vittoria sui granata per 3-2. Un terzo posto prestigioso ottenuto davanti a squadre come Inter, Lokomotiv Zagabria, Sassuolo, Monza, Parma, Roma, Lugano e Cesena.