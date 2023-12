Settore giovanile. Viti salva la Primavera a tempo scaduto. Con lo Spezia è 1-1

PERUGIA

1

SPEZIA

1

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca, Prisco (41’ st Giorgetti), Patrignani, Ebnoutalib, Giunti, Ambrogi (41’ st Ciattaglia), Lickunas (1’ st Barberini), Ronchi (15’ st Cifuentes, Agosti (28’ st Lomangino). A disp.: Lavorgna, Panaro, marocchi, Bussotti, Bernacci, Gennaioli. All.: Formisano

SPEZIA: Mascardi, Sartoni, Raineri, Benvenuto, Ebano (29’ st Manfrone), Grazia, Pedicillo (19’ st Fontanarosa), Loffredo (42’ St Maurelli), Lari (42’ st Piazza), Campana, Di Giorgio (29’ st Lachowicz). A disp.: Mosti, Monteverde, Attuoni, caddeo, Suattoni, Vannucci, Garibotto. All.: Vecchio

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

RETI: 33’ st Lari, 50’ st Viti

La recupera in extremis il Perugia di Formisano la sfida con lo Spezia. Il pari arriva a tempo scaduto, grazie a Viti. I biancorossi creano per tutto l’arco della gara, ma si trovano di fronte l’ottimo Mascardi e un pizzico di fortuna con lo Spezia che nella ripresa passa addirittura in vantaggio nell’unica chiara occasione da gol.

La prima frazione si chiude sullo 0-0. Nella ripresa subentra il classe 2007 Barberini che dà maggiore vitalità alla fase offensiva perugina. Al quarto d’ora Barberini dopo la solita accelerazione trova Cifuentes che scarica dietro ma Patrignani calcia alto. Al 33’ passa beffardamente lo Spezia con Lari che approfitta di una respinta corta di Yimga sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Assedio finale del Perugia che trova il pari a tempo praticamente scaduto: a segnare il definitivo 1-1 é l’attaccante aggiunto, il centrale difensivo Viti che in più occasioni si era portato in area avversaria alla ricerca della rete. Prossimo impegno per i ragazzi di Formisano sabato prossimo nel big match contro la capolista Cesena.