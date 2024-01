Settore giovanili. Biancorossi, c’è da riscattare l’ultima giornata. La Primavera domani sarà di scena a Bari

Dopo un turno sfavorevole per tutte le formazioni del settore giovanile, i giovani biancorossi si preparano per riscattare la giornataccia. Ricco il programma gare delle squadre biancorosse nel prossimo.

Torna in trasferta la Primavera di Del Bene. Dopo la sconfitta casalinga con il Pescara, i biancorossi saranno di scena a Bari per la quindicesima giornata: il match è in agenda domani alle 14,30 al centro sportivo "Palmiotta" di Bari.

In trasferta anche la squadra Under 17: Recanatese-Perugia (sedicesima giornata) è invece in programma domenica alle 15 allo stadio "Tubaldi" di Recanati

In viaggio anche l’Under 16 di Anelli: Avellino-Perugia (dodicesima giornata), è in programma domani con fischio di inizio alle 15,30 allo stadio comunale "Ambrosini" di Avellino.

Ancora un’altra trasferta in casa biancorossa, quella della squadra Under 15 di Raschi che dopo la sconfitta in casa dell’Arezzo nell’ultimo turno, cerca riscatto in casa della Recanatese. Il match (sedicesima giornata) è in programma domenica con fischio di inizio alle 13 allo stadio "Tubaldi" di Recanati.

Per quanto riguarda Under 12, Under 11, Under 10 domani è in programma un test match Perugia-Spezia: appuntamento alle 12 al centro sportivo "Paolo Rossi". Le grifoncelle, invece, se la vedranno, in casa, con il Vicenza (tredicesima giornata): la sfida è in agenda domenica alle 11 al centro sportivo "Paolo Rossi".