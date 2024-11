SFIDA AL SESTRI LEVANTE. Un fischietto ’perugino’ arbitrerà il Grifo

Un fischietto perugino per il Perugia. Sarà infatti Nicolò Dorillo di Torino ad arbitrare la gara tra Sestri Levante e Perugia. Dorillo è infatti nato a Prepo ed ha vissuto a Perugia fino al liceo. Poi il trasferimento a Torino per motivi di studio e da lì l’inizio di una carriera che ora lo vede tra i migliori prospetti della Can C. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Nirintsalama Andriambelo di Roma 1 e Andrea Manzini di Voghera. Quarto ufficiale Gabriele Restaldo di Ivrea. Tornando al campo, la rifinitura di stamattina sarà decisiva per Zauli per sciogliere i dubbi legati al recupero o meno di Plaia e Giraudo, tenuti precauzionalmente a riposo nella sfida di coppa con l’Arezzo. Il tecnico spera di poterli impiegare a Sestri dove invece non ci sarà capitan Angella che punta ad essere disponibile per la sfida con il Campobasso. Curiosità, stamattina il Curi sarà teatro della Partita della Solidarietà che vedrà di fronte, con fischio di inizio alle ore 10, le vecchie glorie del Grifo e la Nazionale Italiana Attori, allo scopo di raccogliere fondi per l’associazione SOS Villaggi dei bambini.