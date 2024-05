Società. Club al lavoro per l’iscrizione. Sciurpa resta in attesa

Il Perugia, in attesa di capire se ci saranno novità sul fronte societario, si sta muovendo per le pratiche di iscrizione al prossimo campionato che sono state anticipate al 4 giugno 2024.

Le prossime due settimane, quindi, saranno importanti su più fronti. Soprattutto per quanto riguarda la decisione che verrà presa sullo stralcio del debito. Perché questo potrebbe anche allettare nuovi investitori, visto che il debito della società diventerebbe sanabile con circa tre milioni. In tal senso ci sarà da capire come si muoverà Claudio Sciurpa: dopo l’appuntamento col presidente Santopadre del 24 aprile, si è parlato di un nuovo faccia a faccia al termine dei play off. Gli spareggi vanno avanti senza il Perugia, dopo l’eliminazione nel doppio confronto con la Carrarese e quindi le parti potranno tornare ad incontrarsi.

Ma anche Sciurpa potrebbe essere in attesa di conoscere come evolverà la situazione debitoria del Perugia per fare un passo in avanti. L’amministratore delegato di Vitakraft e main sponsor del Perugia calcio in queste settimane ha continuato a lavorare per cercare di coinvolgere interessati al progetto biancorosso. Sciurpa avrebbe anche ottenuto adesioni ma la sensazione è che al momento sia lontana la strada dell’acquisizione mentre potrebbero restare in piedi le soluzioni della sponsorizzazione o dell’ingresso in società come socio.