Spal-Perugia 1-1, il Grifo rimpiange per l’occasione sprecata

Ferrara, 5 gennaio 2025 – Un pareggio che sa di occasione sprecata per il Perugia, di fronte a una Spal che con le unghie e con i denti è rimasta aggrappata alla partita fino a conquistare il massimo che poteva, un punto che sa di successo.

Infatti gli estensi hanno giocato più di un tempo in dieci per l’espulsione di El Kaddouri al 42’ per somma di ammonizioni.

Quando le squadre sono tornate in campo il gol del Grifo era nell'aria: al 18’ cross di Mezzoni dalla destra e grande conclusione di Di Maggio che non lascia scampo a Galeotti. Ma la Spal non ci sta e dopo nove minuti Antenucci riceve palla da Zammarini e con un colpo da biliardo firma il pareggio.

Il tabellino

Spal-Perugia 1-1

SPAL (4-3-3) Galeotti; Calapai, Bassoli, Arena, Mignanelli; Zammarini, El Kaddouri, D'Orazio (43' st Cecchinato); Bidaoui (1' st Nador), Antenucci, Rao (26' st Haoudi). In panchina: Melgrati, Meneghetti, Ntenda, Bruscagin, Awua, Radrezza, Boccia, Buchel, Kane, Contè. Allenatore: Dossena.

PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mazzoni, Dell' Orco, Giraudo, Riccardi; Giunti (15' st Polizzi), Torrasi (28' st Bartolomei); Di Maggio (43' st Bacchin), Matos, (43' st Marconi), Lisi (15' st Brogh); Montevago. In panchina: Vimga, Romagnoli, Osvaldo, Amoran, Cisco, Plaia. Allenatore: Zauli.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.

Marcatori: 18' st Di Maggio, 27' st Antenucci.

Note: giornata fredda, terreno di gioco in buono stato. Spettatori 5.595 di cui 3.798 abbonati e 1.886 paganti (403 tifosi ospiti). Espulso El Kaddouri al 42'pt per doppia ammonizione. Ammoniti: Bidaoui, Montevago, Lisi, Bassoli. Angoli: 6-3 per il Perugia. Recupero: 1', 4'.