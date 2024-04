Spareggi. Ricorso del Taranto al Coni . Oggi la Lega decide le date

Regolamento alla mano, gli spareggi della post season dovrebbe scattare il prossimo 4 maggio con il primo turno della fase a gironi, ma non si esclude lo slittamento per il ricorso al collegio di garanzia del Coni presentato dal Taranto per i 4 punti di penalizzazione. Oggi, intanto, ci sarà un consiglio straordinario di Lega per decidere la partenza dei playoff. I biancorossi di Formisano scendono in campo nel secondo turno a gironi (in teoria il 7 maggio), contro la peggior classifica delle qualificate dopo il primo turno. Ecco gli accoppiamenti del girone B: Gubbio-Rimini, Pescara-Pontedera e Juventus U23-Arezzo. Nel girone C, in attesa del Taranto, ecco gli accoppiamenti del primo turno di girone: Taranto-Latina; Picerno-Crotone; Cerignola-Giugliano. Definiti anche gli accoppiamenti del girone A: Atalanta U23-Trento; Legnago-Lumezzane e Giana E.-Pro Vercelli.