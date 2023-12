Storie di ex. Caserta è in bilico . Grosso chiede i danni

Non è un buon momento per gli ex grifoni, in Italia e all’estero. Quella contro il Como, infatti, potrebbe esser stata l’ultima partita di Fabio Caserta sulla panchina del Cosenza. La squadra dell’ex biancorosso è caduta in casa, collezionando l’ottavo ko stagionale (quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare). La società calabrese prende tempo, anche in virtù della lunga pausa invernale per la B. Però, già nelle prossime ore, potrebbero filtrare ulteriori indiscrezioni sul probabile esonero del tecnico (Liverani e Bisoli sul taccuino). Oltre confine, invece, l’ex grifone Fabio Grosso è stato esonerato dal Lione, dopo sette partite con una solo vittoria, poi due pareggi e quattro sconfitte. Non mancano gli strascichi: Grosso avrebbe, infatti, chiesto al Lione un risarcimento danni milionario, tra 1,5 e 2 milioni di euro.