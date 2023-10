Storie di ex: parla Pagliari. "Perugia nei miei ricordi più belli. Ho solo un grande rimpianto» Giovanni Pagliari, ex giocatore e allenatore del Perugia, è stato omaggiato dai tifosi biancorossi con un coro a lui dedicato. Ha espresso il suo rammarico per non aver vinto il campionato con il Grifo e ha ringraziato i tifosi per l'amore corrisposto.