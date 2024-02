Storie di ex. Recanatese: addio a Pagliari. Baldini, successo all’esordio

La Recanatese ha esonerato Giovanni Pagliari dopo l’ultima sconfitta, interna, con il Rimini. "Grazie, grazie, grazie Recanatese. Siamo giunti alla meta di un viaggio meraviglioso. Grazie alla società, a tutti i dirigenti, un saluto particolare al presidente. Adolfo Guzzini e Angelo Camilletti che mi hanno onorato della loro stima". Inizia così il messaggio di Pagliari nel salutare la Recanatese. "Non dobbiamo essere tristi perché il viaggio è finito ma essere felici perché il percorso è stato bellissimo, pieno di soddisfazioni, gioie che rimarranno per sempre nella storia della Recanatese", conclude Pagliari. Successo, all’esordio, per l’altro ex, Baldini, al Trento. "La mia impronta non poteva essere determinante. In due giorni si poteva fare poco, quindi, i complimenti vanno fatti principalmente ai ragazzi", ha spiegato Baldini.