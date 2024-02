Storie di ex. Rosi: "Non potevo smettere da retrocesso»

Aleandro Rosi, dopo i 5 col Grifo, riparte dalla Torres e lo fa dopo 8 mesi lontano dal terreno di gioco. "In questi mesi ci sono stati momenti di crisi, ho avuto la sensazione che, arrivato a 36 anni, fosse arrivato il momento di smettere", ha confidato a Lacasadic.com. "Mi ero dato una data, se non avessi trovato squadra entro fine febbraio mi sarei ritirato. Io però amo giocare e smettere da retrocesso non mi avrebbe fatto stare con l’anima in pace. Così ho accettato la Torres senza pensarci. L’ultima pagina che vorrei scrivere della mia carriera è la vittoria del campionato, ad oggi però dico che 9 punti non sono tanti. Tre anni fa a Perugia lo abbiamo vinto anche se a due mesi dalla fine eravamo a -11 dal Padova. Ciò che mi fa alzare la mattina è la possibilità di vincere il campionato, e poi magari smettere in pace con me stesso".