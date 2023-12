Strategia Perugia, sarà un mercato mirato . Sul taccuino c’è soltanto l’attaccante

La strategia è chiara. E anche piuttosto semplice. L’obiettivo è quello di portare a termine la trattativa sfumata in estate: un attaccante con determinate caratteristiche che possa esaltare le qualità di Alessandro Seghetti. Più che un bomber, un calciatore di struttura fisica, che manca nell’organico a disposizione di Formisano. Anche se è cambiato l’allenatore, non cambia la strategia di mercato, perché al di là della punta che manca, per il resto l’organico del Grifo conta giocatori che possono consentire più soluzioni di gioco. Il Perugia ha già individuato i suoi obiettivi, anche se adesso non resta che tirare le somme tra i calciatori presi in esame, sia in serie B che in serie C ma anche all’estero. Un esame accurato che non dipende solo dal Perugia, ma anche dai diretti interessati e dalle società. L’obiettivo, più difficile ma che sarebbe necessario, è quello di portare a termine l’operazione in attacco prima del 7 gennaio quando il Grifo sarà impegnato nella prima gara di ritorno, al Curi contro la Lucchese, senza Seghetti (che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica) e Vazquez che sta recuperando dall’infortunio. E poi cosa accadrà? Poi si procederà con altri ingressi se solo se ci saranno le uscite. Nel caso in cui non dovessero esserci movimenti in uscita, il Perugia resterà come è solo con un attaccante in più. Nei piani potrebbe esserci la cessione di Santoro: o meglio, è il centrocampista che vuole lasciare il Grifo per tornare in serie B dopo quattro mesi con più bassi che alti. Pare che le chiamate dalla B ci sarebbero, avrebbero fatto un sondaggio Ascoli, Sud Tirol, Cosenza e Pisa, tutte società che sono in posizioni di classifica medio-basse e che vogliono migliorare il centrocampo. Certo è che visto che per il Perugia la cessione non sarebbe una priorità, il cartellino sarà ceduto ma con un prezzo. Da valutare anche la posizione di Kouan che potrebbe tornare alla carica per lasciare il Grifo.