Sugli spalti. Al via la prevendita per il match . Orari del botteghino

Ha preso il via la vendita dei tagliandi per la sfida di domenica, alle 16,15, al Curi. I tagliandi per il match contro la Juventus Next Gen sono, intanto, disponibil, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. A partita da domani sarà anche possibile acquistare i biglietti al botteghino di Pian di Massiano ((presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria). La biglietteria dello stadio Curi sarà aperta domani e sabato, al mattino dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Domenica, giorno gara, al botteghino sarà possibile acquistare i biglietti dalle 10 alle 14,15 con orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie fino al fischio di inizio del match. La vendita dei tagliandi per il settore ospite terminerà sabato, vigilia del match, alle 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita).