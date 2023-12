Sugli spalti. Altro derby senza ultras. Ma oltre 300 in partenza

Gli ultimi due derby con l’Arezzo sono state sfide non complete, per l’assenza degli ultras del Perugia in entrambe le situazioni e con il forfait anche dei tifosi di casa nella stagione 2020-2021. In pieno periodo Covid, in occasione della gara del 5 ottobre 2020, furono concessi 70 biglietti per i tifosi ospiti. "Poco

conta, ad oggi, che si tratti di

un derby o di una semplice partita di cartello, se non possiamo viverla da ultras", avevano scritto i gruppi della Nord. Stavolta il discorso è differente: ai tifosi del Perugia sono stati concessi 800 tagliandi ma le modalità imposte – tessera del tifoso e pullman assegnato, come per le trasferte di Terni – hanno spinto i gruppi della Nord a dire di no alla trasferta. Il Perugia sarà comunque seguito dai tifosi: saranno circa 350 i sostenitori che siederanno sugli spalti dello stadio Comunale per sostenere il Perugia.