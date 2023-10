Sugli spalti. Il centro Coordinamento organizza per Recanati

I tifosi si stanno mobilitando per la prossima trasferta, tra due giorni, a Recanati. Dopo aver partecipato a quella di Alessandria (con i gruppi ultras che hanno disertato la partita contro le seconde squadre), il centro di Coordinamento fa sapere che organizza la trasferta di Recanati di giovedì,

con partenza fissata per le 17.30 dal parcheggio dietro il Centro commerciale

Borgonovo, in viale Centova.

Il prezzo del viaggio è di 20 euro. Tutte le informazioni e prenotazioni possono essere chieste ai seguenti numeri: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472). Intanto è iniziata la prevendita dei tagliandi per la gara, quella per il settore ospiti chiude domani alle 19. Il costo del biglietto per il settore ospiti intero è pari a 13,50 euro compreso di prevendita ed eventuali riduzioni pari ad 11,50 ( ridotto over 67 Donna Under 18 omaggio Under 12 ) comprensivi di prevendita.