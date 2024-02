Sugli spalti. Il Coordinamento organizza il viaggio a Chiavari

Mentre prosegue la prevendita dei tagliandi per la partita di sabato sera al Curi contro la Recanatese (a partire da oggi, oltre che online e nelle ricevitorie autorizzate, sarà possibile anche al botteghino di Pian di Massiano a parire dalle 10), i tifosi biancorossi si stanno attivando per la trasferta della prossima settimana. Il centro di Coordinamento organizza la trasferta di Chiavari per la partita contro la Virtus Entella in programma martedì 5 marzo alle 18,30. La partenza per la Liguria è fissata per le 13 dal parcheggio antistante il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo del viaggio è di 30 euro. Per chi fosse interessato a partire con il centro di Coordinamento può chiedere informazioni e può prenotare contattando i seguenti numeri telefonici: Mirco (338.7532481), Stefano (347.6309097) e Mauro (338.8389472).