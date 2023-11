Sugli spalti. La prevendita parte oggi?. Sono 200 posti a 13 euro

PERUGIA - Appena duecento posti che, salvo colpi di scena, dovrebbero essere in vendita a partire da oggi. Ci sono le informazioni sui tagliandi per assistere alla sfida tra il Pineto e il Perugia, anche se non c’è ancora l’ufficialità della sede del match. Si sa che dovrebbe essere lo stadio di Pineto ma i ritardi dell’ufficialità fanno slittare anche la prevendita dei tagliandi. Il club biancorosso, intanto, ha informato i tifosi su quelle che saranno le modalità di acquisto del biglietto per la quattordicesima giornata di campionato. La capienza del settore ospiti dello stadio di Pineto è di 200 posti, il costo del biglietto è di 13 euro (incluso diritto di prevendita tariffa unica). Il circuito di vendita è: postoriservato.it. La chiusura della vendita per gli ospiti è domani alle 19, il giorno gara non potranno essere acquistati biglietti per il settore ospiti.