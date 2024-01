Sugli spalti. Quasi 200 da Ferrara. Gli orari del botteghino

Prosegue la prevendita dei tagliandi per il match di domani pomeriggio al Curi contro la Spal, con fischio di inizio alle 16,15. La prevendita del settore ospiti chiuderà oggi, vigilia della partita, alle 19 e sono quasi duecento i tifosi della Spal che hanno già acquistato il biglietto per la curva Sud dello stadio Curi. Ieri sera erano 182 i sostenitori della Spal, con possibilità di crescere oggi. Intanto, per quanto riguarda il pubblico di casa, i biglietti possono essere acquistati sia online che nelle ricevitorie autorizzate Ticketone. Alla biglietteria sarà possibile oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre domani, giorno del match dalle 10 alle 14,15 orario continuato (orario di chiusura tassativo, dopo questo orario è possibile acquistare online e nelle ricevitorie, zona Perugia aperte Tabaccheria 18 fino alle 13, e B-One Eventi a Corciano.