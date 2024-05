Sugli spalti. Venduti 2100 tagliandi biancorossi. Curva Sud, quattrocento ospiti attesi

I tifosi potrebbero fare la differenza e per questo si confida in un’impennata, oggi, nel giorno della partita.

Perché alla vigilia del confronto erano circa 2000 i sostenitori del Perugia ad aver prenotato un posto per il match del Curi contro il Rimini. Buona risposta da parte dei tifosi romagnoli: si è chiusa ieri alle 19 la prevendita del settore ospiti per la sfida di questa sera con fischio di inizio alle 20,30. E saranno circa quattrocento i tifosi della squadra di Troise che prenderanno posto in Curva Sud. Più o meno gli stessi che hanno spinto la squadra a Gubbio.

Per quanto riguarda invece i tifosi di casa, invece, c’è ancora un giorno di tempo per acquistare il tagliando per riempire gli spalti e spingere il Perugia alla fase nazionale dei play off promozione.

I tagliandi sono in vendita in modalità online sul circuito Ticketone e nelle ricevitorie abilitate. Per i tifosi biancorossi che hanno abbonamento cartaceo, la prelazione sul proprio posto è possibile solo in biglietteria oggi, dalle10 alle 16,30 - fa sapere il club di Pian di Massiano - . La prelazione è facoltativa, si può liberamente scegliere un altro posto".

La biglietteria dello stadio (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) anche per l’acquisto dei tagliandi sarà aperta oggi dalle 10 alle 18,30 orario continuato (l’orario di chiusura è tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).