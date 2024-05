Tifosi e giudice sportivo. Biglietti, la prevendita per gli ospiti termina domani. Bottiglia in campo: multa di 250 euro al Perugia

PERUGIA - Al "Curi" nella sfida dia ndata i tifosi hanno risposto presente: erano 4.517 gli spettatori presenti, di cui 333 ospiti. Ora si va in trasferta per il ritorno playoff. In occasione della gara con la Carrarese in programma sabato allo Stadio Dei Marmi di Carrara con inizio alle ore 20:30, il club toscano ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti e di accesso allo stadio. I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di ‘settore ospiti’ con le seguenti modalità: online sul sito http://www.etes.it; o nei punti vendita abilitati del circuito Etes Come on Web. Il prezzo del tagliando è di 10 euro più il diritto di prevendita. La prevendita per il settore ospiti è attiva da ieri, fino alle ore 19 di venerdì.

Intanto il Giudice Sportivo, nella seduta di ieri, ha inflitto al Perugia una multa di 250 euro in riferimento alla gara di martedì sera contro la Carrarese. La sanzione - si legge nella motivazione - "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere lanciato una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di giuoco, senza conseguenze". Sanzionata la Carrarese con 200 euro per lo stesso motivo.